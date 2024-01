SpringWorks Therapeutics Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Springworks Therapeutics-Aktie zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 26,76 USD, während der letzte Schlusskurs bei 37,96 USD liegt, was einer Abweichung von +41,85 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 28,03 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+35,43 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Springworks Therapeutics aktuell einen Wert von 30,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie für den RSI die Einstufung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer zur Springworks Therapeutics. Die Stimmungsanalyse ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was eine langfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 66,33 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 74,75 Prozent entspricht. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Springworks Therapeutics.