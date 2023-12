Spree Acquisition 1Ltd Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Spree Acquisition Corp 1 Ltd":

Die Spree Acquisition-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 10,68 USD, während der aktuelle Kurs bei 10,94 USD liegt, was einer Abweichung von +2,43 Prozent entspricht. Ebenso erhält der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 10,9 USD ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 23,53, wobei der RSI25 bei 52 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Einstufung für Spree Acquisition hin. Insgesamt erhält das Unternehmen also in den verschiedenen Kategorien überwiegend neutrale bis gute Bewertungen aus technischer und sentimentaler Sicht.