Spree Acquisition 1Ltd Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Spree Acquisition-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 10,72 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 10,85 USD, was einem Unterschied von +1,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,89 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-0,37 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Spree Acquisition-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 37,5, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher für den RSI ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Spree Acquisition in diesem Punkt ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie aus Auswertungen der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung die Einschätzung "Gut".