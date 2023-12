Spree Acquisition 1Ltd Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Spree Acquisition Corp 1 Ltd":

Die Bewertung einer Aktie umfasst viele verschiedene Faktoren, darunter auch die Stimmung und Diskussionen im Netz. In Bezug auf Spree Acquisition zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten auf dem üblichen Niveau lag. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Veränderungen in der Stimmungsänderungsrate, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Spree Acquisition daher als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 43,48 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50,59 eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Spree Acquisition auch in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Spree Acquisition eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Spree Acquisition daher auch in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Zur charttechnischen Entwicklung der Aktie von Spree Acquisition wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 10,67 USD, was nahe am letzten Schlusskurs von 10,92 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs. Somit erhält die Spree Acquisition-Aktie auch in Bezug auf die technische Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Spree Acquisition aufgrund verschiedener Faktoren als "Neutral" eingestuft.