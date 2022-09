Sprachspezialist Spitch meldet internationale Erfolge

Frankfurt/Zürich (ots) -Fluggesellschaften, Versicherungskonzerne und Telekommunikationsgesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Spanien, Italien und dem Oman setzen auf SpitchDer Schweizer Sprachspezialist Spitch AG gewinnt immer mehr internationale Aufträge. Nachdem sich im Frühsommer Etihad für ein Sprachdialogsystem von Spitch entschieden hatte, haben der spanisch-italienische Versicherungskonzern Groupe Reale und Omantel, die führende Telekommunikationsgesellschaft im Oman, ebenfalls ein System von Spitch gewählt. In allen Fällen geht es darum, die Kundenkommunikation durch den Einsatz von Sprachcomputern, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten, zu verbessern. Die Vorteile für die Kunden: Es wird sofort abgehoben - keine Wartezeiten, kein Besetztzeichen - und das System kann in der Regel direkt weiterhelfen. Die Vorteile für die Unternehmen: Alle Anrufe werden vorsortiert, häufig schon vom System vollständig beantwortet oder - falls das nicht möglich ist - an die zuständige Stelle weitergeleitet (statt in der falschen Abteilung zu landen). Das erhöht die Kundenzufriedenheit und senkt die Betriebskosten. Im deutschsprachigen Raum hatte Spitch zuletzt mit Aufträgen von der Basler Versicherung und der Versicherungskammer Bayern (VKB) von sich reden gemacht.Die neueste Generation von Sprachcomputern heißt "virtuelle Assistenten" und erledigt in immer mehr Telefonzentralen einen Teil der Arbeit mehr oder minder selbstständig. Die Computer-Assistenzsysteme nehmen ankommende Anrufe entgegen, verstehen, was ihnen gesagt wird, und reagieren, indem sie direkt in gesprochener Sprache antworten oder bei komplexen Anfragen mit einem zuständigen Sachbearbeiter verbinden. Sie werden dabei häufig mit einer firmenspezifischen Wissensdatenbank verbunden, um möglichst vielen Anrufern abschließende Antworten auf ihre Fragen geben zu können. Der Clou: Der Anrufer kann in natürlicher Sprache und ganzen Sätzen wie mit einem Menschen reden, also beispielsweise sagen, "Welche Corona-Regeln gelten für einen Flug nach Paris?" oder "Wann wird meine Lebensversicherung fällig und wie hoch ist die Summe?". Das System beginnt daraufhin einen Dialog, stellt alle notwendigen Rückfragen ("Wann möchten Sie von welchem Flughafen aus fliegen?" oder "Bitte geben Sie Ihre Versicherungsnummer über die Telefontastatur ein") und gibt binnen Sekunden die richtige Antwort.Die Spitch AG mit Präsenz in zahlreichen europäischen Ländern und Nordamerika ist ein führender Entwickler und Anbieter von Sprach- und Textdialogsystemen für Unternehmen und Behörden. Spitch-Systeme verstehen nicht nur Wörter und Sätze, sondern insbesondere auch den Sinn des Gesagten. Hierzu setzt Spitch auf durchgängig eigenentwickelte Software, die Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence (AI) und Machine Learning (ML) kombiniert. Je nach Anforderungen werden unterschiedliche Module auf Grundlage einer einheitlichen Omnichannel-Plattform zu einer kundenspezifischen Lösung zusammengeführt. Spitch-Systeme arbeiten in namhaften Call- und Contact-Centern, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, der Automobil- und Transportbranche, dem Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst. Mehr als 50 Millionen Interaktionen wurden 2021 über Spitch-Systeme abgewickelt und das Wachstum geht weiter.Pressekontakt:Weitere Informationen: Spitch AG,Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch, Web: www.spitch.chAnsprechpartnerin für die Presse: Carmen Keller,Marketing & Communication Manager DACH,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: carmen.keller@spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 611 9731 50, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.de, www.facebook.de/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuell