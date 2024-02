Spotlight Capital Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Spotlight Capital über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden können. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie verzeichnet eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Spotlight Capital mit 0,0056 USD inzwischen 44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -44 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Spotlight Capital in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Spotlight Capital wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 50. Insgesamt erhält das Spotlight Capital-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.