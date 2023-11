Spotify kann bei Zahlenvorlage überzeugen

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Anleger und Anlegerinnen,

Wenn Sie sich auf der Watchlist der Tech-Aktien Masterclass die Spotify-Aktie anschauen, könnten Sie aufgrund des kleinen Plus von 6% seit Aufnahme annehmen, dass Sie „nichts verpasst“ haben. Langweilig ist Spotify aber keinesfalls. Denn wer nicht nur auf die Kurs- sondern auch auf die Unternehmensentwicklung schaut, der findet eine ganze Reihe an spannenden Ereignissen. Und spätestens wenn betrachtet wird, dass die Spotify-Aktie sich erfolgreich gegen den fallenden Nasdaq gestemmt hat, sollte ein potenzieller Investor interessiert sein. Der Audio-Streamdienst-Anbieter hat in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt, die klar besser waren als erwartet wurde. Währungsbereinigt stiegen die Umsätze um 17% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dank einer größeren Kostendisziplin war Spotify operativ...