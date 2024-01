Spotify S ist zurück!

Spotify erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Spotify vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 183,43 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -11,26 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 206,71 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Schlecht"-Empfehlung dar. Spotify erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Neutral"-Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Spotify-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 161,19 USD, während der letzte Schlusskurs bei 206,71 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +28,24 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 189,96 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 206,71 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+8,82 Prozent Abweichung). Somit wird die Spotify-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Die Stimmung rund um Spotify auf sozialen Plattformen ist überwiegend negativ. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 30) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 40,92) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält Spotify auf Basis der verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild. Während die Bewertung der Analysten und die technische Analyse ein "Gut"-Rating zeigen, spiegeln die Stimmung der Anleger und der RSI ein "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Rating wider. Anleger sollten daher alle Faktoren berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.