Spotify S-Anleger wird’s freuen!

Spotify-Aktie: Langfristige Stimmungsbildanalyse und Analystenbewertungen

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung in Bezug auf die Spotify-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Das Anleger-Sentiment für die Spotify-Aktie war ebenfalls positiv, und die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war ebenfalls positiv. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Markt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Die technische Analyse ergab, dass die Aktie derzeit als neutral eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn jedoch die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert, der darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wurde die RSI mit "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Spotify-Aktie insgesamt neunmal von Analysten bewertet, wobei sieben Bewertungen als "Gut", zwei als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ergab ein Abwärtspotenzial von -13,64 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führte. Somit erhielt die Spotify-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in dieser Analyse.

Insgesamt zeigen die langfristige Stimmungsbildanalyse und die Analystenbewertungen für die Spotify-Aktie ein gemischtes Bild, wobei sowohl positive als auch negative Einschätzungen berücksichtigt werden müssen.