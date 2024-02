Spotify S-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die RSI für Spotify liegt derzeit bei 6,65, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 28, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher auch als "Gut" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Spotify-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 183,43 USD, was einem Abwärtspotenzial von -15,71 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Spotify eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Spotify von 217,62 USD eine Entfernung von +33,33 Prozent vom GD200 (163,22 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 194,17 USD auf, was einem Abstand von +12,08 Prozent entspricht und somit auch als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Spotify-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie von Spotify in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit wird Spotify insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.