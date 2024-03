Spotify S Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 7 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Spotify vergeben. Langfristig gesehen erhält der Titel somit von institutionellen Analysten das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Spotify. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs der Aktie von 264,95 USD im Blick. Auf dieser Basis erwarten sie eine negative Entwicklung von -19,73 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 212,67 USD festgelegt. Dies wird als negative Einschätzung betrachtet und führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Spotify-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Spotify-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,56 und für den RSI25 von 38,63, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Spotify besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und wird insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Spotify-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 182,58 USD, während der Kurs der Aktie bei 264,95 USD liegt, was einer Abweichung von +45,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 238,58 USD führt zu einer positiven Bewertung als "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".