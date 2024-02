Spotify S Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Der RSI der Spotify liegt bei 13,5, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 18,69 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Spotify-Aktie notiert derzeit bei 231,92 USD und liegt damit um +16,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +40,19 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei berücksichtigt. Bei Spotify zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Spotify-Aktie als "Gut" aus technischer Sicht, während die Stimmung der Anleger als "Neutral" bewertet wird.