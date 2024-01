Spotify S Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Stimmung und das Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Gut". Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit deutet darauf hin, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit als üblich erhalten hat. Dies führt zu einer weiteren Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Spotify-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Betrachtet man die Einschätzungen der Analysten, so wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen für die Spotify-Aktie abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel für die Spotify-Aktie bei 183,43 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 204,71 USD lag, wird eine erwartete Kursentwicklung von -10,4 Prozent prognostiziert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Beim RSI7 liegt der Wert für Spotify bei 22,49 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung nach sich zieht. Beim RSI25 liegt der Wert bei 45,24, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Spotify-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen zur Spotify-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung als "Schlecht".

