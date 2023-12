Spotify S Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Das Anleger-Sentiment für Spotify hat sich in den letzten Wochen positiv entwickelt, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Laut dem Anleger-Stimmungsbarometer war die Diskussion an sieben Tagen vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Spotify auf 7-Tage-Basis bei 74,85 Punkten liegt, was auf eine Überkaufung hindeutet und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Spotify weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Spotify-Wertpapier aufgrund des RSI eine "Schlecht"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse weist auf eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über Spotify in den letzten vier Wochen hin. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass Spotify derzeit ein "Gut"-Rating hat. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 154,95 USD, während der Kurs der Aktie bei 189,59 USD liegt, was einer Abweichung von +22,36 Prozent über dem Trendsignal entspricht. Auch der GD50 von 176,76 USD zeigt eine Abweichung von +7,26 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Spotify daher in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.