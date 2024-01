Spotify S Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Aktie von Spotify wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt sieben Einstufungen waren fünf positiv, zwei neutral und keine negativ. Aufgrund dieser Einschätzungen ergibt sich eine langfristige Bewertung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Spotify-Aktie liegt bei 183,43 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -9,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Spotify-Aktie.

Die Anleger-Stimmung zu Spotify war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Anleger-Stimmung und einer entsprechenden Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 22, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 42,87, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation zu Spotify hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Spotify insgesamt eine positive Bewertung auf dieser Stufe.