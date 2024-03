Spotify S Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Spotify liegt der 7-Tage-RSI bei 39,8 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt jedoch, dass Spotify überverkauft ist und daher mit "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs von Spotify von 259,4 USD eine Entfernung von +46,34 Prozent vom GD200 (177,26 USD) auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 225,41 USD, was einem Abstand von +15,08 Prozent entspricht, und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Spotify-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie von Spotify auf langfristiger Basis insgesamt als "Gut" eingestuft wird, basierend auf 7 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen von Analysten. Auf kurzfristiger Basis ergibt sich ebenfalls eine Gesamteinschätzung von "Gut" aufgrund von 1 positiven und 0 neutralen oder negativen Bewertungen. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 212,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -18,02 Prozent entspricht, und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Analystenbewertung eine Einschätzung von "Neutral" für die Aktie von Spotify.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich aus der Anleger-Stimmung insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".