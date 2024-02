Spotify S Aktie: Das ist einfach klasse!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Spotify-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Spotify-Aktie. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Gut ein, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 212,67 USD, was ein Abwärtspotential von -13,64 Prozent bedeutet. Dies ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Spotify somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Spotify lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, mit einer positiven Änderung, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Spotify in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der Spotify von 246,25 USD eine Entfernung von +45,28 Prozent vom GD200 (169,5 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 207,6 USD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +18,62 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Spotify-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Spotify im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Spotify, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".