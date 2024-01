Spotify S Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Spotify in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die vermehrten Diskussionen und die gestiegene Aufmerksamkeit deuten darauf hin, dass Spotify derzeit im Fokus der Anleger steht.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Spotify-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 160,46 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 204,71 USD, was einem Unterschied von +27,58 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Spotify-Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen 5 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Spotify, aber das Kursziel wird auf 183,43 USD festgelegt. Dies würde eine zukünftige Performance von -10,4 Prozent bedeuten, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Spotify als neutral eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 22,49, was eine positive Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 45,24 liegt und daher neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich ein positives Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.