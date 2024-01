Spotify S Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf die Aktie von Spotify wurden in den sozialen Medien zuletzt vor allem negative Meinungen geäußert. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch insgesamt eher gering, weder positiv noch negativ. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Häufigkeit der Kommunikation geben Aufschluss über das Bild, das in den sozialen Medien von einer Aktie gezeichnet wird. In den vergangenen vier Wochen gab es bei Spotify keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Spotify in dieser Kategorie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen im Verhältnis zur Anzahl der Bewegungen an. Bei Spotify liegt der RSI bei 0,69, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Spotify in dieser Kategorie mit "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, ob sich eine Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Spotify-Aktie beträgt 162,37 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 214,29 USD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (192,42 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, daher erhält die Spotify-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Spotify auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.