Spotify S Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Spotify-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 140,06 USD, während der letzte Schlusskurs bei 170,63 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +21,83 Prozent und bewertet die Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (151,92 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, mit einer Abweichung von +12,32 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Wertpapiers verwendet. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 26,01 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 (25-Tage-RSI) liegt jedoch im neutralen Bereich und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen über das Unternehmen haben jedoch zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für die Spotify-Aktie ergibt ein Gesamtrating von "Gut". Die Mehrheit der Analysten empfiehlt die Aktie mit 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 183,43 USD, was auf eine positive Entwicklung des Aktienkurses um 7,5 Prozent hindeutet.