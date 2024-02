Spotify S Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf die Spotify-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich zu zeigen. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führte.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 9 Bewertungen 7 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Spotify-Aktie. Kurzfristig betrachtet, ergab eine Analyse der letzten Studien des vergangenen Monats, dass 2 Analysten die Aktie als "Gut" und keiner als "Neutral" oder "Schlecht" bewerteten. Das durchschnittliche Kursziel von 212,67 USD zeigt jedoch ein Abwärtspotenzial von -11,67 Prozent, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die technische Analyse der Spotify-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab einen Wert von 167 USD, während der letzte Schlusskurs bei 240,77 USD lag. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 202,26 USD eine positive Abweichung und bewertet die Aktie kurzfristig als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 3, was darauf hindeutet, dass die Spotify-Aktie überverkauft ist und somit ein positives Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 17,6 bestätigt diese Überverkauftheit und führt zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie basierend auf den RSIs.

Insgesamt erhält die Spotify-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index ein insgesamt positives Rating.