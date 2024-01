Spotify S Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Spotify-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Spotify-Aktie bei 34,15, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus also eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt die Einschätzung "Gut" für die Spotify-Aktie, basierend auf 5 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, liegt das Kursziel der Aktie bei 183,43 USD, was einer erwarteten Performance von -4,75 Prozent entspricht. Somit wird auch die Analysteneinschätzung insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Spotify in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Spotify-Aktie basierend auf der Stimmung der Anleger, der technischen Analyse und der Meinung der Analysten.