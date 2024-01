Spotify S Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Spotify-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 200,82 USD lag, was einem Unterschied von +26,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 158,69 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 184,98 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Entwicklung von +8,56 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Spotify insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten sind uneins über die Bewertung der Spotify-Aktie. In den letzten 12 Monaten haben 5 Analysten eine Kaufempfehlung abgegeben, während 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 183,43 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs in Zukunft um -8,66 Prozent sinken könnte. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich ein starkes Interesse an der Spotify-Aktie, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Spotify auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Spotify-Aktie damit ein "Gut"-Rating im Bereich der technischen Analyse.