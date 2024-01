Spotify S Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Beobachtung des Sentiments und des Buzz im Netz ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. In Bezug auf Spotify zeigte sich in den letzten Monaten eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt wird die Aktie von Spotify daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Auf Basis dieser Beobachtungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 156,77 USD liegt, während die Aktie selbst bei 187,94 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +19,88 Prozent, während der GD50 einen Abstand von +3,81 Prozent aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten 12 Monate zeigen, dass Spotify 5-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal die Einschätzung "Schlecht" erhalten hat. Langfristig wird dem Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" vergeben. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -2,4 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel von 183,43 USD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".