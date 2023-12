Spotify S Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Aktie von Spotify hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt, die sich auch in der technischen Analyse widerspiegelt. Mit einem Kurs von 197,76 USD liegt der Wert aktuell +16,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar +30,21 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positiven Themen zugewandt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine starke Aktivität aufweist. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Spotify liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 30,91 bzw. 33,04 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des RSI.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Spotify eine positive kurzfristige Einschätzung auf Basis der technischen Analyse, während das langfristige Stimmungsbild und der RSI eine neutrale bis leicht negative Tendenz aufweisen.