Spotify S Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Diskussionen über Spotify in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen zu Spotify, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Spotify-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 193,04 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 153,66 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (174,04 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis positiv bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Spotify-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf Basis der letzten 7 Tage (61) als auch der letzten 25 Handelstage (38,18). Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Spotify in den letzten Wochen eingetrübt. Die Diskussionsstärke war jedoch nicht außergewöhnlich, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Analyse zeigt, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Spotify-Aktie überwiegend positiv sind, jedoch die Stimmung in den sozialen Medien sich eingetrübt hat. Die charttechnische Entwicklung und der RSI deuten auf eine neutrale Bewertung hin, was zu dem Gesamtfazit führt, dass die Aktie von Spotify als "Schlecht" angemessen bewertet wird.