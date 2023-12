Spotify S Aktie: Keine Panik!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen wurden an vier Tagen diskutiert, während die negative Kommunikation an zehn Tagen überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Spotify. Als Ergebnis wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Spotify liegt derzeit bei 30,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,04, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält das Spotify-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Spotify-Aktie notiert derzeit bei 197,76 USD und liegt damit um +16,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +30,21 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten gab es 5 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Spotify, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 183,43 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs (197,76 USD) könnte die Aktie um -7,25 Prozent fallen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Spotify-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.