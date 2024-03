Spotify S Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Spotify von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen für Spotify abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Einstufung entspricht. Für den letzten Monat lagen 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vor, was auf kurze Sicht ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 212,67 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (252,25 USD) einem möglichen Rückgang um -15,69 Prozent entspricht. Aus Sicht der Analysten erhält die Spotify-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Spotify zeigte hierbei durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Spotify-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine positive Bewertung. Mit einem aktuellen Wert von 173,14 USD liegt der letzte Schlusskurs (252,25 USD) deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs (215,05 USD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Spotify-Aktie sowohl auf Basis der Analysteneinschätzungen als auch der technischen Analyse eine positive Bewertung, während die Anleger-Stimmung und die längerfristige Diskussion im Internet eine neutrale Einschätzung ergeben.