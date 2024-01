Spotify S Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Spotify-Aktie beträgt 0,69 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30 und wird als neutral eingestuft.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Spotify-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis gut abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 162,37 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 214,29 USD (+31,98 Prozent Abweichung) liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 192,42 USD, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+11,37 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Spotify-Aktie ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Spotify-Aktie geäußert wurden, jedoch in den letzten Tagen weder positiv noch negativ stark diskutiert wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.