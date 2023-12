Spotify S Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Spotify ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Spotify liegt der 7-Tage-RSI bei 57,6 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,99, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie von Spotify als "gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 5 Bewertungen als gut eingestuft, 2 als neutral und keine als schlecht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 183,43 USD, was einer neutralen Einschätzung entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält Spotify daher die Bewertung "gut".