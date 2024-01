Spotify S Aktie: Ist das wirklich alles?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Spotify als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7-Wert für die Spotify-Aktie beträgt 61,62, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 36,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Grundlage des Relative Strength-Indexes eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 5 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und keine negativen Bewertungen für Spotify abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegen keine aktuellen Analystenupdates für Spotify aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 183,43 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -2,38 Prozent sinken wird, da der aktuelle Kurs bei 187,91 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis der Analysten-Untersuchung und insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Spotify. Es gab keine überwiegend positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Spotify unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Spotify-Aktie laut trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung auf Basis des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts erhält. Der aktuelle Durchschnitt liegt bei 156,18 USD, während der letzte Schlusskurs bei 187,91 USD liegt, was einer Abweichung von +20,32 Prozent entspricht. Dagegen ergibt sich auf Grundlage des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (179,61 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+4,62 Prozent). Insgesamt wird Spotify daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.