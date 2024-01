Spotify S Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Spotify diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen im Meinungsmarkt konzentrierten sich in den letzten Tagen besonders auf die negativen Themen rund um Spotify, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Spotify bei 160,46 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 204,71 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +27,58 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 188,52 USD, was einen Abstand von +8,59 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat als üblich, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Spotify-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Spotify liegt aktuell bei 22,49 Punkten, was anzeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,24, was bedeutet, dass Spotify weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Spotify-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.