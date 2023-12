Spotify S Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Spotify jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Spotify. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden die Aktien von Spotify von Analysten insgesamt mit 5 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus leiten wir eine langfristige Einstufung als "Gut" ab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 183,43 USD, während der letzte Schlusskurs bei 187,91 USD liegt. Dies ergibt eine erwartete Kursentwicklung von -2,38 Prozent und eine Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Spotify.

Die Stimmung in den sozialen Plattformen war überwiegend negativ in Bezug auf Spotify, und die Nutzer haben in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Aus dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

In technischer Hinsicht ist die Spotify-Aktie derzeit +4,62 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +20,32 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also als "Gut" eingestuft.