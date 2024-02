Spotify S Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Spotify-Aktien wurde durch harte und weiche Faktoren bewertet. Unsere Analysten haben die sozialen Medien nach Kommentaren über Spotify durchsucht und festgestellt, dass diese größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Spotify liegt bei 42,03 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Hingegen ist der 25-Tage-RSI überverkauft, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Spotify daher eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Spotify bei 169,98 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 243,4 USD liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung basierend auf dem GD200. Der GD50 beträgt derzeit 208,59 USD, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird Spotify daher eine gute Gesamtbewertung erteilt.

Laut Analystenmeinungen wird die Spotify-Aktie langfristig als gut eingestuft. Die Gesamtbewertung der Analysten zeigt 7 Mal gut, 2 Mal neutral und 0 Mal schlecht. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie ebenfalls als gut bewertet. Das Kursziel der Analysten liegt bei 212,67 USD, was zu einer schlechten Bewertung der zukünftigen Performance führt. Insgesamt erhält Spotify daher eine neutrale Einschätzung basierend auf den Analystenmeinungen.