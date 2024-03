Spotify S Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

Das Anleger-Sentiment für die Spotify-Aktie hat in den letzten zwei Wochen vor allem negative Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien gezeigt. An drei Tagen war die Diskussion positiv, während an acht Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Gegensatz dazu bewerten Analysten die Spotify-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden sieben "Gut"-, zwei "Neutral"- und keine "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 212,67 USD, was ein Abwärtspotenzial von -16,42 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 254,45 USD bedeutet. Das entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 177,79 USD lag, was einer Abweichung von +43,12 Prozent zum aktuellen Kurs von 254,45 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 226,69 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch im Vergleich zum üblichen Niveau nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Spotify-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.