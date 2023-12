Spotify S Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation gibt Aufschluss über starke positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf Spotify hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien konnte jedoch eine erhöhte Diskussionsstärke festgestellt werden, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Daher wird Spotify insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der Kurs von Spotify aktuell +4,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +20,32 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (61,62 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (36,03 Punkte) von Spotify weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Spotify für den RSI insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Spotify war überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung im Zusammenhang mit Spotify.

Spotify S kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Spotify S jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Spotify S-Analyse.

Spotify S: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...