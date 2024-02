Spotify S Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Culp":

Die technische Analyse der Spotify-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 171,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 256,1 USD liegt, was einer Abweichung von +49,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 211,74 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +20,95 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Spotify-Aktie ist jedoch eher negativ. Kommentare und Befunde in sozialen Plattformen waren überwiegend negativ, und in den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

Langfristige Meinungen von Analysten deuten dagegen darauf hin, dass die Spotify-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Insgesamt liegen 7 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Kurzfristig betrachtet ergaben qualifizierte Analysen 2 positive und keine neutralen oder negativen Einstufungen, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 212,67 USD, was eine mögliche Performance von -16,96 Prozent bedeutet, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Die Gesamteinschätzung der Redaktion lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Spotify-Aktie zeigt sich mit einem Niveau von 11,97 für den 7-Tage-Zeitraum und 16,93 für den 25-Tage-Zeitraum positiv, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt.