Spotify S Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse von Spotify-Aktien zeigt, dass das Unternehmen derzeit positive Bewertungen erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 161,19 USD, während der letzte Schlusskurs bei 206,71 USD liegt, was einer Abweichung von +28,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 189,96 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Spotify also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Stimmung zeigt jedoch ein anderes Bild. Die Kommentare auf sozialen Plattformen waren überwiegend negativ, und auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen über Spotify diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Spotify ist "Gut", basierend auf 7 Bewertungen, von denen 5 "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht"-Meinungen sind. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -11,26 Prozent. Daher wird Spotify in diesem Bereich mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Spotify-Aktien zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 30) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 40,92) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren und Bewertungen also eine Mischung aus "Gut", "Schlecht" und "Neutral" für Spotify-Aktien.