Spotify S Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Spotify wird der 7-Tage-RSI mit 57,6 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 32,99 im neutralen Bereich, wodurch Spotify auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Analysten schätzen die Aktie von Spotify auf langfristiger Basis insgesamt als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt sie 5 "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Erwartung des Kursziels liegt bei 183,43 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis dieser Einschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Spotify ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt für die Spotify-Aktie bei 141,71 USD, während der letzte Schlusskurs bei 180,2 USD liegt, was einer Abweichung von +27,16 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 161,58 USD über dem letzten Schlusskurs (+11,52 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Spotify auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.