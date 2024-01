Spotify S Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Diskussionen zu Spotify auf den sozialen Medien geben Aufschluss über die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Spotify bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Spotify derzeit bei 156,77 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 187,94 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +19,88 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50 liegt bei 181,05 USD, was einem Abstand von +3,81 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität hinsichtlich der Spotify-Aktie nur eine schwache Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Spotify liegt bei 80,5, was auf eine überkaufte Situation hindeutet, und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Spotify daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Insgesamt spiegeln die Diskussionen in den sozialen Medien und die technische Analyse wider, dass die Aktie von Spotify derzeit als "Neutral" bewertet wird, mit positiven Aspekten in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, jedoch auch negativen Einschätzungen hinsichtlich der Kommunikation im Netz und des Relative Strength Index.