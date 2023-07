Spotify: Beeindruckendes Nutzerwachstum vor Quartalsbericht in Aussicht!

Am 25. Juli wird Spotify seine Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen und eine Investmentfirma prognostiziert ein “überraschend starkes” Wachstum des Streaming-Musikgiganten. Aktuell steht die Aktie von Spotify bei einem Kurs von 144 Euro, was einen Anstieg von 0,70 Prozent darstellt. Der Analyst Brian White bleibt bei seiner Kaufempfehlung und erwartet, dass der Musik-Streaming-Dienst insgesamt auf 217 Millionen zahlende Abonnenten kommt – ein potentieller Zuwachs von 16 Prozent.

Prognosen übertreffen Erwartungen

“Spotify hat in den vergangenen Quartalen seine Prognosen deutlich überflügelt”, so White in einer Notiz an Investoren. “Besonders bei den Premium-Abonnenten konnte Spotify überdurchschnittliche Zuwächse verzeichnen.“ Weiß geht davon aus, dass sich der Umsatz auf etwa €3,20 Milliarden belaufen wird...