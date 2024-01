Spot Coffee Canada Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Spot Coffee Canada hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -60 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Aktie damit 55,71 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,29 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -0,37 Prozent. Spot Coffee Canada liegt aktuell 59,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,06 CAD für den Schlusskurs der Spot Coffee Canada-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,035 CAD (-41,67 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,04 CAD) liegt mit einem Unterschied von -12,5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Spot Coffee Canada-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating für die Spot Coffee Canada-Aktie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spot Coffee Canada bei einem Wert von 143. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 29,56) liegt die Aktie damit über dem Durchschnitt (ca. 385 Prozent). Aus fundamentalen Kriterien ist Spot Coffee Canada daher überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.