Spot Coffee Canada Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bei Spot Coffee Canada in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu dem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Spot Coffee Canada liegt bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auch als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spot Coffee Canada aktuell einen Wert von 143,23 auf, was 356 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb eine "schlechte" Bewertung erfolgt.