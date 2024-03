Spot Coffee Canada Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Spot Coffee Canada zeigt, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten durchschnittlich war. Aufgrund dessen erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung. Ebenso zeigt sich eine unveränderte Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses offenbart, dass die Rendite von Spot Coffee Canada in den letzten 12 Monaten um 62,5 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite sogar um 64,83 Prozent niedriger. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Spot Coffee Canada-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage sprechen für eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Spot Coffee Canada.