Sportvereine erhalten gefälschte Ministeriums-Briefe

BERLIN (dpa-AFX) - Sportvereine haben in den vergangenen Tagen gefälschte Briefe mit Absender Verteidigungsministerium erhalten. Darin werden sie aufgefordert, Listen junger Menschen zu erstellen, die "personelle, logistische und technische Unterstützung" außerhalb des Gefechtsfelds in der Ukraine leisten könnten. "Es handelt sich hierbei nicht um Schreiben des Bundesministeriums der Verteidigung", betonte eine Sprecherin am Donnerstag. "Die mit den Adressdaten des Bundesministeriums der Verteidigung versehenen Schreiben sind als Fälschungen mit desinformierendem Charakter zu qualifizieren, von denen wir uns ausdrücklich distanzieren", betonte sie./tam/DP/mis