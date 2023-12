Sporttotal Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Sporttotal haben in den sozialen Medien in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Die überwiegende Mehrheit der Diskussionen war positiv, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Dies ist das Ergebnis einer Analyse unserer Redaktion, die die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der aktuelle Kurs der Sporttotal-Aktie von 0,625 EUR ein "Schlecht"-Signal ist, da er sich um 29,78 Prozent vom GD200 (0,89 EUR) entfernt. Darüber hinaus weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,73 EUR auf, was einem Abstand von -14,38 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen, noch gab es signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird das Stimmungsbild sowie die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für die Sporttotal-Aktie einen Wert von 30,77 aufweist, was als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 58, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung demnach als "Neutral" bewertet.