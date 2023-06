Sporttotal-Aktie: Kursfeuerwerk dank Promi-Investoren

Fast drei Jahre lang steckte die Sporttotal-Aktie (WKN: A1EMG5) in einem äußerst hartnäckigen Seitwärtstrend fest und dümpelte als Pennystock in einem Kursband zwischen 0,55 und 0,85 € auf und ab. Doch seit Ende Mai ist die Aktie des Sportmedienunternehmens nicht mehr zu halten. In den letzten vier Wochen schoss die Sporttotal-Aktie um fast +60% nach oben. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk?