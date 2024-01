Sporttotal Aktie: Ist das noch normal?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Sporttotal ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sporttotal liegt bei 50, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 46,97, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz für Sporttotal in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sporttotal-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf Basis trendfolgender Indikatoren.