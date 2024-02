Sporttotal Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Sporttotal-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,87 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 0,84 EUR gehandelt wird, was einem Abstand von -3,45 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,67 EUR, was einer Differenz von +25,37 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich laut dieser Analyse eine Bewertung als "Gut".

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Betrachtung von Sporttotal auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Sporttotal-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 zeigt hingegen eine überverkaufte Situation an, die als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sporttotal in den letzten Wochen. Daher wird diese Kategorie mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion weist keine signifikanten Unterschiede auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für diese Stufe daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".