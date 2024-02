Sportsmap Tech Acquisition Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "SportsMap Tech Acquisition Corp":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Infrared Cameras in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Infrared Cameras deutlich mehr als normal diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und somit zu dem positiven Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Infrared Cameras liegt der RSI7 bei 16,26 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 46,11, was darauf hindeutet, dass Infrared Cameras weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Infrared Cameras-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Infrared Cameras. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Infrared Cameras-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,09 USD. Der letzte Schlusskurs (3,29 USD) weicht somit um -63,81 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,35 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-24,37 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Infrared Cameras-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

